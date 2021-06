Mulher regressa a casa duas semanas depois de ser dada como morta devido à Covid

Uma mulher declarada morta depois de ter sido infetada com a Covid-19 regressou a casa semanas após o seu alegado funeral, na Índia, deixando a família em choque.



A família teve conhecimento da morte de Mutktyala Girijamma no dia 15 de maio, mas devido às restrições impostas pela doença, os familiares só conseguiram ver o corpo à distância, mesmo na cremação.





Segundo o Daily Star, o sobrinho revelou que tentaram visitar a mulher de 60 anos no hospital, quando foram informados de que esta teria morrido. Tudo não terá passado de um erro, uma vez que o médico de serviço não avisou a família da transferência da mulher para outra enfermaria.

"Fomos ao necrotério para encontrar o corpo dela, onde nos foi dado o corpo de outra mulher. Como não pudemos verificar o corpo antes de levá-lo, levámos o corpo para casa e realizámos os últimos ritos", relembrou o sobrinho.

Até hoje, a família não sabe quem cremou. Tudo porque Muktyala regressou à sua aldeia, em Jaggaiahpet Mandal, no passado dia 2 de junho, no momento em que os familiares se preparam para realizar a Shraddha, uma cerimónia de homenagem aos parentes que já partiram.



O regresso "milagroso" de Muktyala ficou no entanto marcado pela morte do filho, Ramesh, a 23 de maio, também devido à Covid-19.