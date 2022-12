Mulher revela fotos de filho de 11 anos que lutou pela vida depois de infeção bacteriana

A mum claimed her GP misdiagnosed her son with Covid-19 and a pulled muscle before he was left fighting for his life in hospital with deadly Strep-A. Shocking photos taken by Chontelle Gosling, 34, show 11-year-old Sunnie strapped up to life-savinghttps://t.co/WL9FzZsdjk pic.twitter.com/EewrGc14nG — Times of Bristol (@timesofbristol) December 9, 2022

Uma mãe terá divulgado fotos angustiantes do filho, de 11 anos de idade, que lutou pela vida no hospital após ser diagnosticado com Covid-19, quando, na realidade, tinha uma infeção causada pela Strep A.Chontelle Gosling, de 34 anos, confessou que foi primeiramente informada de que o filho, Sunnie, podia ter pressionado um músculo devido à tosse e deveria ir para casa. No entanto, acabaram por lhe serem dados os cuidados de emergência no Hospital Colchester na região de Essex, no Reino Unido, após um diagnótico de Covid-19 errado.Sunnie terá sido infetado com Strep A em julho deste ano e esteve a receber tratamentos através de um suporte de vida durante quatro semanas no Royal Brompton Hospital, em Londres, segundo informação divulgada pelo jornal britânico Daily Mail.Sunnie acabou por ser operado, de forma a drenar o fluído que tinhas nos pulmões, mas, apesar de ter melhorado ligeiramente, o estado de saúde começou a detriora-se. Os médico administraram antibiótico a Sunnie e, passado um mês de o menor estar internado nos cuidados intensivo, foi-lhe diagnosticado Strep A. A criança acabou por ser enviada para casa no mês de julho.Sunnie tem um check up agendado para o final do ano e apresenta ainda líquido nos pulmões.Chontelle pede aos pais para estarem em alerta aos sintomas dos filhos. A escarlatina, provocada pela infeção de Strep A, tende a ser uma doença leve, mas altamente infeciosa. Alguns dos sintomas de escarlatina são: dor de garganta, dor de cabeça e febre com uma característica erupção cutânea fina, rosada ou vermelha.