Mulher revela ser alérgica ao Natal

Ao contrário daquilo que acontece com muitos, para Victoria Osborne o Natal pode ser afinal uma espécie de ‘pesadelo’. Tudo porque é alérgica ao Natal, segundo revela o jornal britânico Daily Star. A explicação reside no facto de ser fortemente alérgica ao formaldeído, um produto químico que está presente em vários objetos, nomeadamente árvores de Natal artificiais, papel de embrulho, velas, luzes de Natal ou outros enfeites.



Quando exposta a estes produtos, os seus olhos ardem e as suas pálpebras incham. Devido a esta condição, Victoria Osborne nunca conseguiu dar um Natal que considere digno ao filho, atualmente com 11 anos.

"Tenho que ficar longe de coisas que me fazem mal, então evito o Natal - as compras, os presentes, as festas, as decorações”, disse ao Daily Star.

Segundo a mulher, a última vez que enfeitou a casa foi há seis anos e diz ter ficado tão doente que nem se lembra desse Natal.

Victoria Osborne viveu, no entanto, o típico Natal quando era criança, de tal forma que os médicos não encontram explicação para esta ter desenvolvido uma alergia tão grave numa idade tão tardia. A primeira vez que fez alergia foi há sete anos e crê que esta se tenha devido ao facto de sofrer de Síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença causada por uma anomalia no colagénio, que afeta o tecido conjuntivo da pele, das articulações e das paredes dos vasos sanguíneos.

A mulher tem que ter outros cuidados como o não usar maquilhagem nem pintar o cabelo ou usar perfume. Mesmo em casa, não pode utilizar produtos de limpeza, sabonetes ou líquido para lavar a roupa convencional.