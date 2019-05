Mulher ri-se ao ser detida mas acaba a chorar depois de conhecer a sentença

Angenette Marie Misset embateu contra o carro de Sandra Clarkson, de 60 anos, enquanto conduzia embriagada, numa estrada do estado norte-americano da Flórida. Quando detida a mulher sorriu para a fotografia, causando imensa indignação nas redes sociais.A vítima ficou em morte cerebral. No local, Angenette afirmou à polícia que estava distraída e deixou cair o telemóvel provocando o acidente. Os testes toxicológicos provaram que a mulher conduzia com nível de álcool superior ao permitido.Um ano depois do crime, a norte-americana de 45 anos foi condenada a 11 anos de prisão efetiva.Segundo o Daily Mail, e ao contrário do que tinha feito quando teve o acidente, Angenette chorou em tribunal, pedindo perdão à família de Sandra Clarkson."Sinto muito, se pudesse trocar de lugar com a sua mãe, eu trocava num piscar de olhos. Desculpe, de verdade", confessou Angenette, em tribunal, à filha da vítima."Perdi a minha mãe por causa do seu egoísmo e da sua decisão de beber e conduzir", respondeu Keonna Sciacca, filha de Sandra Clarkson.