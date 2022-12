Mulher salva homem com incapacidade mental durante nevão em Nova Iorque na véspera de Natal

Uma mulher norte-americana salvou um homem com incapacidade mental da tempestade que tem assolado os EUA nos últimos dias e que já matou 64 pessoas. Aconteceu na manhã da véspera de Natal, quando a mulher e o companheiro ouviram alguém pedir socorro, perto da casa onde vivem, em Buffalo, Nova Iorque.

O companheiro de Sha'Kyra Aughtry, Trent, saiu para ajudar e voltou com um homem ao colo, Joey White, de 64 anos, que estava coberto de neve e apresentava queimaduras graves. O casal teve de "cortar as meias do homem e usar um secador de cabelo para secar as calças que estavam congeladas e coladas às pernas".

O homem, que não conseguiu dizer a morada da casa onde vive a Sha'Kyra, lembrou-se e deu número da irmã à mulher, que lhe ligou para avisar sobre o estado do homem.

Presos em casa, devido à tempestade, o casal cuidou de Joey até ao dia de Natal. Com a ajuda dos vizinhos, conseguiram eventualmente abrir a entrada da garagem e levaram o homem até ao hospital.

De acordo com as declarações da irmã de Joey, prestadas ao The Buffalo News, o homem, que "tem a capacidade mental de uma criança de 11 anos", foi admitido na unidade de queimados de um hospital local.

Sha'Kyra publicou a história nas redes sociais e criou uma plataforma de donativos para quem pudesse contribuir para o tratamento de Joey.