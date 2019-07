Thank you Cristina https://t.co/GqK9A0d8kL — LINKIN PARK (@linkinpark) July 30, 2019

Uma mulher, profissional de saúde nos Estados Unidos, impediu um homem de se atirar de um viaduto ao citar uma frase de uma música de Linkin Park. As palavras terão surtido efeito no homem que acabou por começar a chorar."Não sei se houve ali um clique, mas ele começou a chorar", revelou Cristina Settani que circulava na estrada estadual quando viu o homem sentado.Pouco depois as autoridades acabaram por chegar ao local e ajudaram a mulher a trazer o homem de volta para um lugar seguro.A banda teve conhecimento do ato heroico da mulher e agredeceu-lhe nas redes sociais: