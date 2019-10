Mulher sem-abrigo filmada a cantar ópera consegue contrato discográfico após vídeo se tornar viral

Uma mulher sem-abrigo ficou famosa depois de ser filmada a cantar ópera no metro de Los Angeles, EUA, na passada quinta-feira, dia 26. O vídeo, que foi partilhado nas redes sociais, atingiu as quatro milhões de visualizações e valeu-lhe um contrato discográfico.

O departamento da polícia de Los Angeles publicou um vídeo no Twitter da mulher de 52 anos a cantar ópera no metro. As imagens captadas por um agente de autoridade mostram uma mulher loira, de tranças, a cantar uma música composta pelo italiano Giacomo Puccini, enquanto espera pelo metro de carrinho e sacos na mão.





4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX