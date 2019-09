Mulher sem-abrigo morre de ataque cardíaco após paramédico se recusar a tratá-la

Uma mulher sem-abrigo fez um pedido de ajuda depois de sofrer uma overdose em maio deste ano. O paramédico destacado ao local recusou-se a tratá-la e esta sofreu posteriormente um ataque cardíaco.



Pelo contrário, o profissional de saúde ficou a assistir através da janela do seu veículo às convulsões da mulher, não fazendo quaisquer observações ao seu estado de saúde, de acordo com o jornal Metro.

A mesma fonte avança que, quando o caso foi descoberto pela Unidade Hospitalar para onde o paramédico trabalhava, este foi demitido sob a justificação de se ter recusado a prestar auxilio a uma paciente.



Depois de ser demitido, o homem dirigiu vários insultos à empresa. Nicholas Stock trabalhou durante 15 anos para o Serviço de Ambulâncias do Sudoeste do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

O caso chegou a tribunal, onde Stock alegou que o carro a mulher estava a 'viver' se encontrava "imundo, cheio de sacos de plástico, cheirava a álcool e a xixi".