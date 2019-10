Mulher só faz sexo com o marido uma vez por ano devido a distúrbio genital

Uma mulher só tem relações sexuais uma vez por ano com o marido depois de lhe ter sido diagnosticado um distúrbio de excitação genital persistente que lhe causa dores na zona pélvica que lhe dificultam o andar.Segundo avança o jornal britânico Metro, Natalie Bricker, de 35 anos e oriunda de Delaware, nos Estados Unidos, sente muitas dores, que podem durar quatro dias, quando tem relações sexuais, mostrando-se naturalmente preocupada com o seu casamento."Sempre que sinto prazer, os meus músculos contraem e tenho espasmos que causam dores horríveis. A dor torna-se dolorosa. Custa até andar. Depois fico com muita comichão", disse a mulher, de acordo com o mesmo jornal.Para além de ter muitas dificuldades em manter a sua vida sexual ativa, Natalie também não consegue masturbar-se. "O relacionamento com o meu marido tem sido difícil e tenho muitas inseguranças", revelou, sublinhando que tem receio de que o seu marido a traia."Como não temos relações sexuais com frequência, sinto muitas inseguranças sobre o facto de que ele me traiu ou não. Ele é um bom homem, casou comigo, conhecendo todos os problemas que tenho e as barreiras no sexo", confessou.A mulher confessa que normalmente faz sexo com o marido "uma vez" por ano e garante que, depois do ato, "parece que foi atropelada por um camião".