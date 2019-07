Mulher sobrevive a 70 facadas desferidas pelo ex-namorado

Aline Guimarães, uma vendedora de 38 anos residente na cidade brasileira de Taubaté, no litoral do estado de São Paulo, nasceu literalmente de novo depois de ter sido brutalmente atacada à facada pelo ex-namorado. Sobreviveu à fúria do homem, inconformado com o fim do relacionamento, mesmo tendo tido o corpo perfurado por mais de 70 vezes com várias facadas.José António de Paiva, o delegado (inspetor) da Polícia Civil (judiciária) de Taubaté, que comanda a investigação, declarou ter ficado impressionado com a frieza demonstrada pelo agressor, um lutador de artes marciais de 35 anos. Segundo Paiva, o homem confessou com detalhes e sem qualquer arrependimento ter tentado matar Aline por esta não aceitar reatar a relação após outras duas agressões, uma das quais provocou ao acusado uma pena que ele cumpriu em regime aberto.De acordo com o que foi possível apurar, o agressor invadiu a casa da ex-namorada ao amanhecer, saltando uma janela e empunhando uma faca com a qual começou a golpear Aline. Como a faca a certa altura se partiu com a violência dos golpes desferidos, ele foi à cozinha buscar outras duas facas, com as quais continuou a atingir a mulher que tanto dizia amar.Vizinhos chamaram a polícia ao ouvirem os gritos de Aline e impediram que o homem concretizasse o intento de a matar. A vendedora foi levada para um hospital de Taubaté e sobreviveu, estando na noite de quarta-feira, segundo pessoas próximas, internada em estado grave numa Unidade de Cuidados Intensivos, e, apesar da delicadeza da sua situação, já esboçava tentativas de querer falar.