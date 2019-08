Mulher sobrevive encarcerada em carro com mais de 40 graus durante seis dias

Uma mulher foi encontrada viva depois de ficar presa no carro durante seis dias com temperaturas a rondarem os 40 gruas, durante a última vaga de calor que afetou a Europa, na Bélgica.Segundo avança a BBC, a história surpreendeu os médicos belgas. A mulher foi dado como desaparecida em Liège, a 23 de julho, e dois dias depois os termómetros atingiram números históricos no país, ao ultrapassarem os 40 graus.Corine Bastide, de 45 anos, sofreu o acidente após o carro capotar numa vala à beira da estrada em que seguia caminho."A coisa mais difícil foi ficar deitada em cacos de vidro. Tentava levantar-me, mas tinha impressão de que as minhas costas estavam a ser rasgadas", explicou a vítima, de acordo com a mesma fonte.A mulher garantiu ainda que sempre que tentava mexer os braços perdia a consciência, apesar de nunca ter deixado de tentar fugir.