Mulher sofre lesão cerebral enquanto praticava ioga

Rebecca Leigh ficou com lesões graves na sequência da prática de uma posição da modalidade, que lhe provocou um AVC.

14:15

ofreu um acidente vascular cerebral ao rasgar um importante vaso sanguíneo no pescoço durante uma aula da modalidade tradicional indiana.



Rebecca Leigh, de 40 anos, é treinadora de ioga e utiliza as redes sociais para partilhar o seu trabalho, onde já conta com 26 mil seguidores. Enquanto filmava uma aula, a mulher conta que se sentiu tonta, fraca e com fortes dores de cabeça.



Quando se dirigiu ao hospital, dois dias após os sintomas, Rebecca Leigh descobriu que tinha sofrido um AVC, na sequência da prática de um pino.



Uma mulher adepta e praticamente de ioga s

A posição de ioga acabou por lhe provocar uma dissecção da artéria carótida direita do pescoço - rutura da artéria que fornece sangue ao cérebro - e um aneurisma. Desde então, Rebecca não consegue falar mais do que alguns minutos seguidos e tem várias perdas de memória devido à lesão sofrida no nervo.

Após seis semanas de recuperação, Rebecca voltou a praticar ioga, embora apenas uma hora por dia.