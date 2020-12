Mulher solteira cria 12 crianças após irmã e cunhado morrerem de Covid-19

Francesca McCall e a irmã mais nova, Chantale, sempre prometeram cuidar dos filhos uma da outra, caso algo lhes acontecesse. Quando a parente mais jovem morreu vítima de Covid-19 em setembro passado, Francesca, que já criava sete filhos, recebeu os cinco sobrinhos em sua casa em Birmingham, no Alabama."Sempre dissemos que não queríamos que os nossos filhos se separassam. Queriamos que eles ficassem juntos", disse a mulher de 40 anos, em declarações à CNN.As crianças têm entre um e 17 anos, e Francesca, que é mãe solteira, admite que a convivência tem sido um desafio. "Os meninos estão todos num quarto e as meninas dividem-se pelos outros dois. Estamos a tentar tirar o melhor proveito desta situação", acrescentou.A mulher recorda a doença da irmã e afirma que esta se encontrava estável quando foi hospitalizada pela primeira vez no Hospital de Birmingham. No entanto, a sua condição acabou por piorar e teve de ser ventilada. Acabou por morrer a 16 de setembro, e o marido a 25 de outubro. Os restantes membros da família testaram negativo ao novo coronavírus.