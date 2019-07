Mulher submetida a quimioterapia e a mastectomia por engano

Uma mulher britânica foi vítima de um "erro humano" depois de ser submetida a uma dupla mastectomia e a quimioterapia em Stoke-on-Trent, em Inglaterra.Segundo avança o jornal britânico Mirror, a mulher foi diagnosticada com cancro de mama no Hospital Universitário de North Midland, mas o hospital só detetou o erro depois do falso diagnóstico, após vários meses."Perguntei-lhes se estava a morrer. É terminal? Eles responderam que era exatamente o contrário", confessou Sarah Boyle, de acordo com a mesma fonte.A mulher contou ainda que, com o tratamento, surgiram vários sintomas e ainda problemas psicológicos, tendo sido impedida de amamentar o filho de sete meses.A vítima vai agora apresentar um processo contra o hospital.