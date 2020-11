Mulher suspeita de estar infetada com Covid-19 morre vítima de explosão de garrafa de oxigénio

Uma mulher, Lynn Hadley, de 68 anos morreu vítima de uma explosão de uma garrafa de oxigénio quando estava a ser assistida em sua casa em Walsall, no Reino Unido.

O caso aconteceu no início de abril, porém só agora foi aberto um inquério judicial. Os paramédicos, Emma Spencer e Steve Kelly, relataram que foram chamados para uma paciente que apresentava dificuldades respiratórias e, por isso, havia suspeitas de que se pudesse tratar de um caso de Covid-19.

A equipa de paramédicos começou a administrar oxigénio em Lynn Hadley quando Emma reparou em faíscas vindas do dispositivo que consequentemente incendiaram o sofá onde se encontrava a mulher, avança o jornal britânico The Sun.

Segundo o jornal britânico, a paramédica gritou "Oh Deus" quando viu as chamas eclodirem do cilindro de oxigénio e avisou todos os presentes para saírem rapidamente da habitação.

Os dois paramédicos, o marido, filha e neta da vítima conseguiram escapar ilesos.

A família da vítima ainda a tentou puxar de modo a salvá-la, no entanto, uma forte "parede de fumo" surgiu rapidamente resultando na morte da mulher.

Os meios de socorro e combate às chamas chegaram minutos depois. A casa ficou totalmente destruída após a explosão.

Segundo a paramédica, o cilindro de oxigénio aparentava ser novo, visto estar ainda embrulhado em plástico e nada fazia prever que aquele incidente sucedesse.

O inquérito judicial, para determinar responsabilidades deverá prosseguir.