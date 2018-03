Mulher tem bebé no Mar Vermelho

Imagens mostram mãe a sair descontraidamente da água.

19:04

Uma mulher deu à luz, de forma planeada, um bebé aparentemente saudável no Mar Vermelho, no Egito.

A mãe, que de acordo com o site Kidspot, é uma turista russa, entrou no mar pouco tempo antes de iniciar o trabalho de parto, acompanhada pelo marido e por um médico.

Pouco tempo depois, saíram os quatro da água. A jovem russa emergiu descontraidamente de biquíni, como se tivesse apenas acabado de dar um simples mergulho, enquanto o médico trouxe o bebé nos braços. A placenta foi colocada numa tigela de plástico e a criança levada para a praia com o cordão umbilical ainda preso.

As fotos do momento foram partilhadas no Facebook pela internauta Haida Hosny El Said que, de acordo com a mesma, estava na varanda de um apartamento em Dahab, uma pequena cidade na costa do Egito. A publicação tornou-se viral e atraiu comentários de diversas partes do mundo.

Ainda segundo Haida, o médico presente no nascimento é especialista em nascimentos na água.

"O homem mais velho é um russo especializado em fazer exercícios para que os bebés nasçam no mar", lê-se na publicação.