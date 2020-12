Mulher torna-se a primeira no Reino Unido a dar à luz trigémeos... de úteros diferentes

Uma mulher tornou-se a primeira no Reino Unido a dar à luz trigémeos de dois úteros diferentes, segundo o jornal britânico Daily Mail.

Melanie Bassett já tinha dois filhos quando descobriu que estava grávida de gémeos às oito semanas de gestação. Quando semanas depois descobriu um terceiro feto, no seu outro útero. A mulher sofre de uma condição rara chamada de útero duplo o que significa que possui dois úteros, cada um com trompas de falópio, ovário e colo do útero independentes.





Estima-se que haja um caso em cada milhão de mulheres. A malformação não aumenta a probabilidade de engravidar, mas aumenta o risco de aborto espontâneo ou parto prematuro.A mulher já sabia que tinha dois úteros quando ficou grávida da primeira filha em 2016. A primeira filha nasceu com 29 semanas, em fevereiro de 2017, e a segunda às 34 semanas, em fevereiro de 2019, ambas de cesariana.Dois meses depois de dar à luz a segunda filha, Melanie descobriu que estava novamente grávida, desta vez de trigémios, dois num útero e um terceiro no outro.

Melanie foi sujeita a exames quinzenais uma vez que os médicos temiam que os bebés sofressem síndrome da transfusão feto-fetal, uma doença em que os gémeos idênticos trocam sangue entre si de forma desproporcional podendo levar à morte.

Os trigémeos nasceram também de cesariana às 32 semanas, a 26 de janeiro de 2020.