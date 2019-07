Mulher torturada e violada por grupo de polícias que mataram o seu cunhado

Uma mulher de 35 anos foi alegadamente vítima de tortura e violação por parte de sete polícias que a detiveram, no Rajastão, Índia. A queixa foi feita pelo marido da vítima que alega ainda que o irmão de 22 anos foi assassinado pelos mesmos polícias.A mulher acusa os agentes da autoridade de lhe terem arrancado as unhas na esquadra, aquando da detenção. No entretanto, foi aberto um inquérito judicial e os polícias envolvidos já foram suspensos, de acordo com o Times of India.As autoridades garantem que o irmão da vítima foi detido por acusações de roubo no dia 6 de julho e que teria morrido essa noite no hospital, onde tinha sido internado.No entanto, o queixoso garante que o jovem foi apanhado pelos polícias a 30 de junho e mantido detido de forma ilegal, até morrer vítima de agressões dos mesmos.