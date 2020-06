Uma mulher tossiu deliberadamente em cima de um bebé dentro de um carirnho num restaurante, trocando depois alteracações com a mãe da criança.



O caso aconteceu a 12 de junho em San Jose, no estado da Califórnia, nos EUA.





A mulher, que se encontrava de pé em frente à mãe com a criança, terá ficado chateada com a falta de distância física entre ambas."As primeiras investigações revelam que a suspeita estava chateada por a mulher não manter uma distância social apropriada. A suspeita retirou a máscara, aproximou-se da cara do bebé e tossiu para cima do mesmo duas a três vezes", afirmou o sargento Enrique Garcia, do Departamento de Polícia de San Jose.As autoridades procuram identificar agora a sexagenária.