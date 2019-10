Mulher trancada em bagageira de autocarro pela condutora: "Não estou bem"

A polícia do estado de Connecticut, nos Estados Unidos, divulgou esta semana uma chamada feita por uma mulher que foi presa por uma condutora dentro do compartimento das bagagens de um autocarro.

O incidente bizarro remete a agosto durante uma viagem de Nova Iorque a Boston, mas só agora foi divulgado pelas autoridades. A mulher telefonou ao serviço de emergência a pedir ajuda.

"Não tenho bateria, não estou bem. A motorista trancou-me no autocarro", pode ouvir-se. Adiantou ainda que foi trancada no compartimento de bagagens propositadamente enquanto foi buscar algo.

Os serviços de emergência conseguiram tranquilizar a mulher e entraram em contacto com as autoridades para localizarem o autocarro.

A passageira foi encontrada e não ficou ferida durante o incidente, avança o Connecticut News.

Wendy Helena Alberty, motorista de 49 anos, acabou detida e acusada pelo incidente. No entanto, o seu advogado afirmou que as acusações foram retiradas. Nate Baber disse que, com base nas evidências apresentadas, não houve qualquer indicação de que a sua cliente tivesse trancado a passageira intencionalmente.