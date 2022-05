Mulher ucraniana descobre explosivos plantados por soldados russos no piano da filha

Uma mulher ucraniana, Tetyana Monko, descobriu explosivos plantados por soldados russos no piano da sua filha. A descoberta foi feita quando Tetyana regressou a casa, em Bucha, na Ucrânia, após ter fugido ao horror da guerra.

Tetyana Monko reparou que os prémios ganhos pela menina em diferentes concursos, que estavam em cima do piano, estavam remexidos. A situação pareceu-lhe estranha, pelo que proibiu a filha de mexer no instrumento, de acordo com o jornal ucraniano The Claquers.

Os sapadores locais foram chamados a casa de Tetyana e removeram uma granada VOG-25P do interior do instrumento, que estava entre as teclas do piano.