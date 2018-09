Mulher vê marido e filhos morrer durante passeio de caiaque

Família estava a passar férias quando a pequena embarcação inundou.

As férias de Cari Mews e Erik Fryman, juntamente com os filhos, tiveram um fim trágico. A mulher viu o marido e os filhos morrer durante um passeio de caiaque nas águas do Lake Superior, o maior lago de água doce do mundo, que fica entre os Estados Unidos e o Canadá.



Segundo avança a imprensa internacional, a família oriunda de Loyal, Wisconsin, já tinha estado de férias naquela zona no ano anterior e este ano decidiu voltar a escolher o local para acampar e fazer as tradicionais viagens de caiaque.

O acidente ocorreu quando a família estava a tentar fazer a travessia de caiaque entre a ilha de Madeline e a ilha de Michigan. O mar terá ficado agitado e o vento não facilitou a tarefa da família que acabou por ver o caiaque inundar-se.

Embora todos tivessem colete salva-vidas, as águas frias e o vento acabaram por não dar tréguas.

A mãe, Cari Mews, conseguiu agarrar no telemóvel que estava dentro de uma bolsa à prova de água e enviou uma mensagem de alerta para a irmã. "991", escreveu Cari.

A irmã facilmente percebeu que a família precisava de ajuda, mas a mensagem só chegou ao seu telemóvel cinco horas depois das três crianças e do casal terem caído ao mar, visto que a rede de telemóvel praticamente não existia naquela zona.

Assim que se apercebeu do sucedido, a irmã de Cari ligou para as autoridades que montaram uma operação de busca e salvamento.

Depois de algumas horas à procura da família, as autoridades conseguiram vislumbrar uma luz no mar. Era Cari que ostentava ainda o telemóvel com a lanterna ligada.

A mãe de três crianças terá tentado nadar até à ilha de Michigan para pedir ajuda, mas o frio deixou a mulher em estado de hipotermia, no entanto foi ainda encontrada com vida sendo a única sobrevivente do desastre.

As crianças e o pai acabaram por morrer no mar e os corpos foram posteriormente encontrados pelas autoridades marítimas encarregues pelo resgate.