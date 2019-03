Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher vegetariana tem "morte dolorosa" por falta de nutrientes e proteínas

Médico alega que a morte prematura de Anisha, aos 68 anos, poderia ter sido evitada.

08:59

Uma mulher vegetariana morreu de forma "prematura e dolorosa" devido à falta de nutrientes e proteínas da dieta vegetariana, em Manchester, Inglaterra.



Segundo avança o jornal britânico Metro, o médico cardiologista que acompanhou o caso explicou que a morte de Anisha, aos 68 anos, poderia ter sido evitada se a vítima equilibrasse a alimentação com o consumo regular de hidratos de carbono.



"Espero sinceramente que a sua morte prematura e dolorosa não tenha sido em vão e que possamos aprender todos que muitos desses males podem ser evitados", disse o médico, de acordo com a mesma fonte.



O filho da vítima contraria o médico e alega que a mãe estava acima do peso pretendido, sendo que esse mesmo peso contribuiu para ter a pressão arterial elevada, que já havia resultado numa hemorragia cerebral.



Segundo o médico, não é possível arranjar provas de que "adotar uma dieta isenta de carne" seja melhor para a saúde.