Mulher vence a lotaria e diz que não quer partilhar dinheiro com o marido

Uma mulher ganhou a lotaria e afirmou no fórum Am I The A-hole que não queria partilhar os ganhos com o marido. A apostadora diz que prefere gastar o prémio em viagens sozinha. No entanto, de acordo com o jornal New York Post, o marido tinha outras ideias e acha que a companheira deveria colocar o dinheiro nas poupanças conjuntas do casal."Isso não me parece justo porque fui eu que comprei o bilhete, risquei-o e fui levantar o prémio", afirmou a mulher. "Temos uma conta conjunta, mas também contas separadas para despesas", acrescentou, explicando que os ganhos eram dela e que poderia fazer o que quisesse com o dinheiro.Segundo a mesma fonte, os utilizadores das redes sociais começaram a questionar se o marido tinha ou não "alegadamente" direito aos ganhos e afirmaram que é uma questão ainda maior não querer que o marido viaje com ela. "Porque és casada?","Porque não gostas do teu marido?" e "o teu comportamento é tão egoísta" foram algumas das reações na Internet.A mulher não revelou a quantia ganha.