Mulher vende chapéus com símbolo nazi em festival de motards

Uma vendedora decidiu vender chapéus com símbolos nazis durante um festival motard na zona de Daytona Beach, na Flórida, EUA.



Em declarações ao The Daytona Beach News-Journal, Jenny defendeu que os símbolos bordados como as cruzes suásticas, as caveiras e os ossos serviam como um tributo aos veteranos da Segunda Guerra Mundial.







Marvin Miller, presidente da Federação Judaica dos condados de Volusia e Flagler considerou a venda dos objetos na Biketoberfest como uma "vergonha", segundo avança o jornal The Hill.



Apesar de já ter vendido noutras concentrações, Jenny confessou que esta foi a primeira vez que recebeu reclamações.



A vendedora foi entretanto forçada a desfazer-se da mercadoria com alusões ao nazismo.