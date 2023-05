Uma mulher vestida com as cores da bandeira da Ucrânia derramou sobre si, no passado domingo, sangue falso na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes.

A manifestante anti-guerra enfiou a mão no vestido e tirou cápsulas de uma substância vermelha. Acabou depois por ser rapidamente retirada por seguranças da passadeira vermelha.

A Ukrainian female Internet celebrity makes trouble at the #Cannes Film Festival: wearing a Ukrainian flag color costume to pour fake blood on herself.#Ukraine? #UkraineRussianWar pic.twitter.com/uxhFuXdikA — Sky horse (@donghuiwangs) May 23, 2023

Se acordo com o The Independent, tudo aconteceu antes da estreia do filme Acide, de Just Philippot.