Mulher viciada em arrancar cabelo pronta para fazer o primeiro transplante capilar aos 24 anos

Aos 24 anos, a jovem já ultrapassou o impulso de arrancar cabelo, mas relata as dificuldades que viveu ao longo da sua adolescência por sofrer com a doença.



"As crianças podem ser realmente crueis, brincam com a peruca e tiram-na na aula", confessou.



Claire acrescentou ainda que chegaram a gozar com a sua ausência de cabelo e a apelida-la de 'alien'.



Atualmente, a jovem de Bristol, em Inglaterra, luta para consciencializar as pessoas desta condição rara que chegou mesmo a fazer com que Claire quisesse colocar um ponto final na sua vida.