Mulher vinga-se do marido e transforma os seus discos de coleção no novo chão da cozinha

Uma mulher, mãe de três filhos, decidiu vingar-se do marido de forma muito original. Sonia Barton, de 47 anos, queria renovar o chão da cozinha após 13 anos a viver na mesma casa.



A mulher gastou centenas de horas, durante um ano inteiro, a renovar o chão da cozinha e fê-lo, peça por peça, com os discos de vinil de coleção do ex-marido que esta acusa de a ter traído.





O resultado foi um chão muito colorido com os discos de artistas como Dire Straits, Jets Yazz, Hands Up, Showaddywaddy e Paper Lace."Alguns dos discos, são do meu ex. Diverte-me e faz-me rir de cada vez que entro na cozinha", conta.A mulher afirma que gastou mais de dois mil euros no seu projeto de sonho. O ex-marido recusa comentários ao jornal britânico Daily Mail.