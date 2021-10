Mulher violada dentro de comboio em frente a passageiros que "não fizeram nada"

Uma mulher foi violada por um homem de 35 anos num comboio nos subúrbios da cidade de Filadélfia, na Pensilvânia. O crime ocorreu em frente a outros passageiros que nada fizeram para travar Fiston Ngoy, avança a agência Associated Press.O homem foi identificado e detido pelas autoridades na estação seguinte após um empregado da Autoridade de Transporte do Sudeste da Pensilvânia ter chamado a polícia ao perceber que "algo não estava bem". A vítima foi levada para o hospital.De acordo com a investigação levada a cabo, a violação ocorreu em frente a outros passageiros que permaneceram parados e "não fizeram nada".Timothy Bernhardt, superintendente do Departamento de Transporte, afirma que "havia muitas pessoas que deveriam ter interferido; alguém deveria ter feito algo".Bernhardt considerou a vítima uma "mulher incrivelmente forte", que forneceu à polícia muitas informações sobre o agressor que não conhecia.

O crime foi gravado pelas câmaras de videovigilância.