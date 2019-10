Mulher violada por desconhecido a quem pediu informações sobre o caminho

Uma mulher de 31 anos foi violada nas ruas de Manhattan, em Nova Iorque, nos EUA, por um desconhecido a quem pediu informações quando se perdeu no metro.A vítima estava a deslocar-se para casa de uma amiga às 01h00 da madrugada quando se perdeu e saiu do metro perto da Brodway, informa o New York Post.Antes de abordar o agressor, que a agarrou pelo braço, a mulher já tinha pedido informações a várias pessoas. As autoridades garantem que o homem terá obrigado a vítima a descer um lance de escadas entre a Oitava Avenida e a Nova Avenida, onde a violou, na cave de um prédio.A mulher ficou com lesões no braço direito, nas costas e numa das pernas, tendo sido assistida no hospital.A polícia de Nova Iorque divulgou imagens do homem que será o suspeito do ataque à mulher de 31 anos, oferecendo uma recompensa para quem tiver informações sobre o seu paradeiro.