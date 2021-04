Duas amigas arriscaram as vidas ao saltarem, enquanto posavam para tirar uma fotografia, à beira de uma falésia com mais de 121 metros de altura.O salto colocou-as à beira da morte este domingo de Páscoa em Birling Gap, perto de Eastbourne, no condado inglês de East Sussex.A dupla ignorou os conselhos de segurança expostos no National Trust que alertam os visitantes para "ficarem longe da beira do topo da falésia".