Mulheres brasileiras presas por engano durante mais de um mês na Alemanha

As imagens de videovigilância mostraram um funcionário a dar seguimento às malas das mulheres sem lhes pedir nenhum documento de identificação. Confrontado pela polícia, o homem assumiu ter recebido mais de oito mil euros em dinheiro para operar a troca de etiquetas.



Leia também Brasil desmantela rede de troca de malas no aeroporto para enviar cocaína para a Europa





















Leia também Mulher detida no aeroporto internacional de Luanda com 14 quilogramas de cocaína









Kátyna Baía e Jeanne Paolini, namoradas de 44 e 40 anos, respetivamente, permaneceram sob custódia numa prisão feminina durante 38 dias.As imagens de videovigilância mostraram um funcionário a dar seguimento às malas das mulheres sem lhes pedir nenhum documento de identificação. Confrontado pela polícia, o homem assumiu ter recebido mais de oito mil euros em dinheiro para operar a troca de etiquetas.

A polícia de Frankfurt, Alemanha, deteve erradamente duas mulheres de nacionalidade brasileira por suspeitas de tráfico internacional de droga, relatou este domingo o jornal britânico The Sun.O caso remonta a março deste ano. As autoridades encontraram 43 quilos de cocaína na bagagem de avião das passageiras, aquando do desembarque na Alemanha.