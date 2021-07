Duas mulheres caíram de um baloiço a dois mil metros de altura localizado numa falésia no Sulak Canyon, no sul do Daguestão, Rússia.As vítimas foram salvas por uma plataforma de madeira instalada na ponta do penhasco. Ambas sofreram ferimentos ligeiros.Segundo o ministério do turismo do Daguestão, o baloiço "não cumpria as normas de segurança oficiais.