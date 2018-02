Mulheres coagidas a sexo para receberem ajuda humanitária

Voluntários na Síria estão a reter o apoio que deveriam prestar de forma imediata.

27.02.18

Diversas mulheres e meninas da Síria estão a ser forçadas por voluntários de instituições de caridade a realizar atos sexuais de forma a receberem a ajuda humanitária que precisam. O caso foi divulgado pela BBC esta terça-feira.

Uma investigação do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), realizada durante o ano passado, revelou que existe uma elevada percentagem de abuso sexual para com as mulheres da região. O estudo denominado de "Vozes da Síria 2018" concluiu que muitas meninas são coagidas a casar com homens mais velhos ou a dar o número de telefone para receberem os bens necessários de higiene ou comida.

"Estavam a atrasar a ajuda que deveria ter sido prestada para conseguirem obter sexo", desvendou Danielle Spencer, que tem vindo a prestar ajuda no local. A voluntária revelou que a maior parte das mulheres estão a recusar ir aos centros de ajuda para não serem submetidas a este tipo de tratamento.

Segundo Spencer "as mulheres e crianças precisam de proteção" nos locais de suposto auxilio, visto que a última coisa que precisam "de um homem em quem era suposto confiarem lhes pedir sexo em troca da ajuda".

Em junho de 2015, o Comité Internacional de Resgate realizou um inquérito a 190 mulheres da localidade de Dara’s e aferiu que 40% foi vítima deste tipo de tratamento por parte dos assistentes das instituições de caridade.

"Dentro das nossas operações, lançámos novos programas e sistemas que ajudam a proteger as mulheres e crianças no sul da Síria", pode-se ler num comunicado emitido pela fundação.