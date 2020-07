Mulheres com afrontamentos e suores noturnos têm maior risco de sofrer ataques cardíacos

Um estudo australiano revelou que as mulheres que sofrem suores noturnos e afrontamentos têm um maior risco de sofrer ataques cardíacos, angina de peito e acidentes vasculares cerebrais (AVC). Não excluindo mulheres de qualquer idade, os cientistas afirmam que é 70% mais provável que um dos ataques surja após a menopausa.

Segundo os especialistas as mulheres que apresentam os sintomas antes da menopausa têm uma maior probabilidade de sofrer de problemas cardíacos do que mulheres sem sintomas. Em causa está a gravidade e não a frequência dos mesmos.





"Até agora, não estava claro se os sintomas vasomotores estão associados a doenças cardiovasculares, mas agora sabemos que isso é verdade", disse o especialista em saúde pública Dongshan Zhu, da Universidade de Queensland, na Austrália, à imprensa britânica.Os investigadores avançaram ao Daily Mail que as revelações do estudo podem ajudar a acompanhar a saúde cardiovascular das mulheres de uma forma mais atenta.O estudo publicado no American Journal of Obstetrics and Gynecology analisou 23 mil mulheres e utilizou dados do InterLace que conta com estudos sobre mais de 500 mil mulheres em todo o mundo.