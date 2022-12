Mulheres do Irão 'heroínas do ano' para a revista Time

As mulheres do Irão receberam hoje a menção especial de "heroínas do ano" pela revista Time, que aplaude o seu movimento de "luta pela liberdade" com uma reportagem ilustrada por três mulheres retratadas de costas.

O artigo da revista, assinado pela jornalista iraniana-americana Azadeh Movaeni, descreve a evolução da luta das mulheres iranianas através de atos de desobediência até aos protestos que começaram há cinco anos, liderados pela chamada geração Z.

No centro dos protestos mais recentes está a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, presa pela polícia moral por violar o código de vestuário das mulheres, e que provocou "a revolta mais prolongada nos 43 anos de história da República Islâmica", segundo a publicação.