Mulheres em desespero em Cabul tentam passar bebés pelo arame farpado e pedem a soldados britânicos para os levar

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1 — Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021

As imagens circulam já nas redes sociais e mostram bem o desespero que se vive no Afeganistão. De um lado de uma cerca de metal soldados britânicos exaustos que tentam ajudar no processo de retirada de cidadãos no aeroporto de Cabul, do outro centenas de afegãos amontoados na esperança de conseguir escapar às mãos dos talibãs.As redes de arame farpado são o que separa o pesadelo de muitos da liberdade e, no meio da multidão, uma mulher desesperada com um bebé erguido no ar.Um oficial britânico relata à Sky News que viu mulheres a atirar os bebés sobre o arame farpado para que os soldados britânicos os levassem. "Foi terrível, as mulheres estavam a atirar os bebés por cima do arame farpado, a pedir aos soldados que os levassem, alguns ficaram presos no arame", disse.Famílias aterrorizadas, com crianças pequenas, estão a ser mandadas para trás se não tiverem a documentação certa para serem retiradas do país pelas tropas britânicas.O cenário é de caos, medo, desespero e esperança de chegar à liberdade, nem sempre conseguida.