Mulheres em sutiã terminam protesto de judeus ultra-ortodoxos contra a Eurovisão

Os judeus ultra-ortodoxos israelitas protestaram, no passado fim-de-semana, contra a realização do festival Eurovisão durante o dia de descanso, conhecido por Shabbat.



Os manifestantes foram rapidamente travados por um grupo de mulheres que se encontrava em sutiã, como forma de contra-protesto em relação ao movimento dos ortodoxos.

O evento internacional teve lugar em Telavive e terá coincidido com o dia religioso judaico, que terá gerado indignação nos mais crentes.

O momento foi captado pela BBC, que mostra um grupo de mulheres a tirar as camisolas, ficando apenas de sutiã, de forma a afugentar os manifestantes.

De recordar que o dia de descanso, Shabbat, inibe os praticantes destas tradições de trabalhar ou realizar outras atividades, sendo que o dia é unicamente dedicado à oração e ao estudo de Torah, manual de conduta do judaísmo.

Ultra-Orthodox Jews protested and blocked roads in Jerusalem against what they see as violations of Sabbath.



Women responded by taking off their shirts, which promptly scared the religious protesters off. Story by neighbourhood correspondent @tombateman https://t.co/wv3XoVgBR1 pic.twitter.com/AHtnfSxsXP