Mulheres iranianas protestam no sudeste conservador do país

As mulheres na Sistão-Baluchistão participaram esta sexta-feira nos protestos desencadeados no Irão pela morte de Mahsa Amini, uma ocorrência rara nesta província conservadora do país, divulgou a organização não-governamental (ONG) Iran Human Rights (IHR).

Nas ruas de Zahedan, capital da província de minoria sunita num Irão predominantemente xiita, dezenas de mulheres exibiam cartazes com os dizeres "Mulher, vida, liberdade", lema do movimento de protesto, de acordo com vídeos divulgados na Internet.

"Com ou sem o véu islâmico, avante a revolução!", entoavam as mulheres vestidas com lenços negros que cobriam o corpo [xador], segundo imagens de vídeo publicadas no Twitter e verificadas pela AFP.