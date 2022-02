O Kuwait autorizou que as mulheres entrassem no exército, em lugares de combate, mas não podem usar armas e têm que pedir autorização a um homem, se o fizerem. São também obrigadas a cobrir a cabeça.As mulheres do país ficaram revoltadas e estas medidas provocaram reações nas redes sociais, num país que se considera um dos mais progressistas do Golfo Pérsico. As mulheres tiveram direito ao voto em 2005 e têm representação no governo desde então, apesar de limitada."Temos mulheres mártires que defenderam o país por vontade própria. Ninguém as obrigou, [sendo movidas] pelo amor pelo seu país. Somos um país muçulmano, é verdade, mas exigimos que as leis não sejam condicionadas [pelos princípios religiosos]. A liberdade individual está garantida na constituição, na qual as leis se baseiam", defendeu Lulwa Saleh al-Mulla.