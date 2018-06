Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres já podem conduzir na Arábia Saudita

Até 2020 haverá três milhões de mulheres ao volante.

Por Ricardo Ramos | 01:30

As mulheres da Arábia Saudita podem, desde este domingo, conduzir, numa mudança histórica e de consequências profundas num dos países mais conservadores do Mundo.



Por enquanto ainda são poucas, mas estima-se que até 2020 haverá três milhões de mulheres ao volante no reino.



"É um dia lindo. Ontem estávamos sentadas no banco de trás, hoje estamos aqui", disse Samah al-Qusaibi ao volante da sua viatura na cidade de Kohbar, minutos após o levantamento da proibição, às zero horas deste domingo.



A medida insere-se na política de modernização e abertura introduzida pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, juntamente com a reabertura dos cinemas e a permissão para a realização de concertos.



No entanto, para muitos ativistas, estas não passam de medidas cosméticas num país onde as mulheres continuam a não poder falar com estranhos ou escolherem com quem casar.