Mulheres muçulmanas desafiam a lei e entram de 'burquíni' numa piscina em França

Um conjunto de mulheres muçulmanas desafiou, este domingo, dia 23, as regras de uma piscina pública em Grenoble, França, que proíbe o uso do 'burquíni', um fato de banho feminino que lhes permite tomarem banho na piscina, protegendo os seus princípios religiosos.

O protesto foi organizado pelo grupo Alliance Citoyenne que, desde maio de 2018, lutam contra as regras que proíbem o uso deste fato de banho.

Após serem avisadas pelo salva-vidas de que o fato de banho que estavam a utilizar era proibido naquela piscina local e em todo o país de França, as mulheres muçulmanas decidiram desobedecer e banharem-se por mais de uma hora.



Foram várias as pessoas que aplaudiram a ação e se juntaram a um dos banhos mais polémicos da última semana.





Após a infração cometida pelas manifestantes, as autoridades francesas foram chamadas ao local e cada uma das mulheres foi multada em 35 euros.

São várias as piscinas municipais em França que impediram, desde 2010, a utilização do burquíni. As mulheres que não respeitarem as regras estão sujeitas a multas ou até mesmo a penas de prisão.

A "Operação Burquíni" é um movimento contra a proibição deste vestuário, que começou em maio de 2018 com uma petição assinada por mais de 600 mulheres muçulmanas, no sentido de conseguirem reverter a lei.



Contudo, a lei não obteve resultados pretendidos e a luta das mulheres muçulmanas continua a dar que falar.