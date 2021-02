Mulheres na menopausa ou que foram mães recentemente são mais vulneráveis à Covid-19, revela estudo

Faculdade de Medicina Herbert Wertheim

Um estudo publicado esta quarta-feira pela Universidade Internacional da Flórida, nos EUA, revelou que há mulheres com determinadas condições médicas que são mais vulneráveis que outras à Covid-19.De acordo com a conclusão da investigação, mulheres na menopausa, que tenham sido mães recentemente ou com síndrome dos ovários policísticos não só têm um risco mais de contrair a doença como também a taxa de mortalidade é maior nestes casos.Ao analisar os casos positivos de doentes mulheres, percebe-se que "há um aumento inicial da letalidade associada à Covid-19 que começa aos 50 anos coincidindo com a idade da menopausa" e com uma diminuição dos níveis hormonais.Carolyn Runowicz, investigadora da, da citada universidade, aludiu às investigações científicas que sugerem que as hormonas têm um papel a favor das mulheres, assim como ter os cromossomas X que ajudam a combater melhor as infeções (as mulheres possuem dois cromossomas X, já os homens apresentam um cromossoma X e outro Y)."Parece que o estrogénio, e possivelmente a progesterona, podem ter um efeito protetor nas mulheres, que é perdido na menopausa", conclui Runowicz.