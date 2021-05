Mulheres no pós-menopausa voltam a ter o período após toma da vacina Covid

Várias mulheres no pós-menopausa relataram ter sofrido com o regresso inesperado do período após tomarem uma dose da vacina contra a Covid-19, segundo avança o Telegraph.Os investigadores estão agora a tentar perceber se existe alguma relação entre a vacina e o ciclo menstrual. Até agora, não existem provas de ligação entre as inoculações e os sintomas partilhados por várias mulheres.O investigador e professor Tim Spector, epidemiologista do King's College de Londres, está a monitorizar os relatos e diz que há pelo menos seis mil mulheres que já reportaram estas situações. Tim Spector promete mais investigações.Também a antropóloga Kate Clancy disse no Twitter que experiênciou um fluxo sanguíneo anormalmente intenso após receber a vacina da Moderna.Kate Clancy diz que, duas semanas após a primeira dose da vacina, a menstruação chegou mais cedo que o previsto. Nos comentários à sua publicação no Twitter, centenas de mulheres revelaram ter episódios semelhantes.