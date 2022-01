Mulheres que fazem mais sexo têm cérebros mais desenvolvidos, revela estudo

região do córtex somatossensorial do cérebro foi ativada.





Um estudo publicado, na segunda-feira, pela revista ciêntifica "The Journal Neurociencie" revelou que as mulheres que fazem mais sexo têm cérebros mais desenvolvidos.Os investigadores identificaram a região cerebral conectada com a masturbação feminina e relações sexuais e perceberam que essa região estava mais desenvolvida nas mulheres que faziam mais sexo. "Encontramos uma associação entre a frequência da relação sexual e a espessura do campo genital mapeado individualmente", disse a coautora do estudo, Dra. Christine Heim, professora de psicologia médica do Charite University Hospital, em Berlim, ao The New York Post.O estudo envolveu 20 mulheres adultas, entre os 18 e os 25 anos, e avaliou a conexão entre o toque e o desenvolvimento cerebral das participantes. O estudo conluiu que durante a estimulação feminina aOs investigadores mediram a espessura dessa área do cérebro e descobriram que era mais robusta nas voluntárias que relataram ter mais sexo.