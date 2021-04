Mulheres são mais felizes com homens menos atraentes, revela estudo

Segundo um novo estudo conduzido pela Universidade da Florida, nos Estados Unidos, as mulheres são mais felizes em relações com homens menos atraentes que elas. O projeto inquiriu 113 casais que estavam casados há menos de quatro meses e com idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos.



Os casais foram fotografados e a sua aparência avaliada de 1 a 10 por vários investigadores. Depois disso, cada participante preencheu um questionário com perguntas relacionadas com a imagem física e as relações amorosas.