Mulheres sauditas vão poder conduzir automóveis

Decisão tomada pelo príncipe herdeiro Mohammad bin Salman integrada num plano de modernização do país.

Por Lusa | 06:26

A Arábia Saudita levantará no próximo domingo, 24 de junho, a proibição imposta às mulheres de conduzirem automóveis nas estradas do reino, decisão do príncipe herdeiro Mohammad bin Salman integrada num plano de modernização do país.

"Será um grande dia para nós, esperámos muito tempo por isto", resume em declarações à AFP a jovem Aziza, 22 anos, estudante de psicologia, enquanto pratica num simulador de condução instalado pelas autoridades sauditas num dos principais parques do reino.

Anunciada em setembro de 2017, a medida promovida pelo príncipe herdeiro integra um amplo plano de modernização do país, pondo fim a uma proibição que se tornou símbolo do da posição secundária atribuída às mulheres pelo regime.