Mulheres sauditas já podem alistar-se nas forças armadas

Apesar da falta de liberdade das mulheres na Arábia Saudita, a pouco e pouco, têm vindo a conquistar mais direitos que no Ocidente são vistos como adquiridos.Depois de conquistarem, em 2018, o direito de poderem conduzir, as mulheres sauditas vão agora ser autorizadas a alistarem-se nas forças armadas onde podem concorrer a postos de soldado a sargento.A mudança faz parte do esforço do Príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman de modernizar o reino.As funções militares no exército, força aérea, marinha, tropa de mísseis e serviços médicos armados passam a ser opções para as sauditas.Os requisitos passam por ter entre 21 a 40 anos e não ter cadastro criminal. Além disso, não podem ser casadas com um não saudita e têm de ter o ensino secundário.O projeto 'visão 2030' do Príncipe herdeiro pretende atrair investimento estrangeiro, modernizando muitos dos costumes antiquados do reino.Atualmente já é comum ver mulheres a trabalhar como caixas em lojas, a servir às mesas e a trabalhar em cafés, profissões que eram proibidas até recentemente.