Mulheres seminuas em cartaz de centro de lavagem de carros causa polémica em Espanha

Um cartaz publicitário de um centro de lavagem de carros em Alcalá de Henanes, onde são respresentadas duas mulheres seminuas a lavar um automóvel, está a causar polémica em Espanha. Segundo o jornal El País, a autarquia do município pediu a retirada imediata da publicidade, considerada sexista.

Na rede social Twitter, o secretário regional da Comissão de Trabalhadores, Vicente García, denunciou o caso referindo que o cartaz apresenta as mulheres "de maneira vexatória ou discriminatória" através do uso do seu corpo com o objetivo de promover o produto.

La publicidad sexista, que denigra y cosifica a la mujer, debe combatirse desde las normas que el @AytoAlcalaH regula al respecto.

Pedimos la retirada inmediata de esta barbaridad anacrónica. pic.twitter.com/1OZEJ1iqqU — vicente garcia (@v_garciac) July 22, 2019





De acordo com a publicação, o Departamento de Igualdade enviou esta quarta-feira uma carta à Direção Geral de Mulheres da Comunidade de Madrid e à Procuradoria Geral do Estado, na qual pede uma análise ao cartaz publicitário que pode ser considerado "publicidade ilegal".

O jornal espanhol entrou em contacto com o proprietário do centro de lavagem que se recusou a fazer declarações sobre o caso.