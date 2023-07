Mulheres transgénero banidas do concurso Miss Itália

Leia também Transgénero ganha a Miss Holanda Rikkie Valerie Kolé, que se prepara para participar na Miss Universo, disse que espera "conseguir trazer mudanças para a sociedade".

A responsável pelo concurso da Miss Itália, Patrizia Mirigliani anunciou que vai banir a entrada da prova a transgéneros. Participantes terão de ser "mulheres desde nascença"."Desde que começou, o meu concurso sempre previu nos regulamentos que as participantes têm de ser mulheres", disse à Radio Cusano, citada pela Newseek.Mirigliani referiu ainda que, recentemente, os programas têm tentado "aparecer nas notícias" com estratégias "um pouco absurdas".As declarações surgem depois de, este mês, uma mulher transgénero ter vencido o concurso Miss Holanda Com a participação da holandesa na prova será apenas a segunda vez que uma mulher transgénero participa no concurso mundial.